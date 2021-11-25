Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimden kaçmakla suçladı.

Kılıçdaroğlu, “Getireceksin sandığı. Seni ve şürekanı seçime zorlamak için, seçim yaptırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimden kaçmakla suçlayarak, “Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım” dedi. Döviz kurundaki dalgalanmanın ardından CHP MYK dün olağanüstü toplandı. Gaziantep ve Şanlıurfa seyahatlerini iptal ederek toplantıya başkanlık eden Kılıçdaroğlu, daha sonra özetle şu açıklamayı yaptı:

PAKET BİTİNCE NE OLACAK?: Her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor. ‘Nasıl kavga edeceğiz’ onun arayışı içindeler. 2018’in Ağustos’undan beri uyarıyorum. Açlık fakirin, fukaranın kapısındadır. Mamalara kelepçe vuruluyorsa, ‘sadece 1 paket alabilirsiniz’ diye sınırlama getiriliyorsa, o paket bittiği zaman ne olacak? Hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Sorumlu bellidir, ‘her şeyin sorumlusu benim’ diyen kişidir. Erdoğan’dır.

KİBRİN MALİYETİ: Defalarca söyledim. Anayasal kurum var. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Topla bunları. Çağır. Çağırıp konuşmadı, çünkü ‘her şeyi ben biliyorum’ diyor. Bir kibrin devlete maliyetidir yaşadığımız tablo. Bütün bu tabloların tek sorumlusu vardır. Kifayetsiz, kibirli Erdoğan’dır. Kibrini yenememiştir.

HANGİ MİHRAK?: Hangi dış mihraklar? Senin pozisyonun ne? Her gelenin aldattığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetebilir mi? Dış mihraklar demek ‘beni kandırdılar’ demektir. Sen çocuk musun, her gelen kandıracak?

GAYRİ MİLLİDİR: Lira ne kadar erirse, Erdoğan o kadar memnun oluyor. Çünkü dolar baronlarına hizmet ediyor bu kişi. Türk Lirası’nın değerini koruyamayan kişiye milliyetçidir denemez. Bunlar gayri millidir, destekleyenler de gayri millidir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün birikimlerini değersizleştireceksin. Satmaktan bıkmadın mı sen?

TÜRKİYE DÜZELİR: Türkiye’yi bu zor tablodan çekip çıkaracağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, ‘Türkiye düzelir mi?’ diye. Evet düzelir. Türkiye’yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar CHP’nin çatısı altındadır. Biz Kuva-i milliyetçiyiz. Bu yangından Türkiye’yi çıkarmak bizim temel görevimizdir, namus görevimizdir.

SANDIĞI GETİR: Bütün bunları yaratan temel unsur yanlış siyaset. Bunu demokratik yollarla aşacağız. Milletin iradesine başvurarak. Erdoğan şahsım hükümetine ve onun şürekasına sesleniyorum. Milletten, demokrasiden niye korkuyorsun kardeşim? Sandıktan niye korkuyorsun? Yönetemiyorsun. Sandığı getir. Niye milletten korkuyorsun?

SEÇİME ZORLAMAK İÇİN: Milletin iradesinden kaçılır mı? Getireceksin sandığı. Açıkça ifade ediyorum; seni ve şürekanı seçime zorlamak için, seçim yaptırmak için elimden ne geliyorsa tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için, ne gerekiyorsa hepsi için yapacağım. Sandığı getireceksin kardeşim. Sağa sola kaçmanın gereği yok. Milletin iradesine başvuralım. Erken seçim talebi sadece benim ve partimizin talebi değil, milletin talebidir.