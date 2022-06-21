Kılıçdaroğlu: Hangi vicdan kabul eder?

Pınar Gültekin davasında katile haksız tahrik indirimi yapılması gündemin bir numaralı tartışma konusu haline geldi. Müebbet cezanın 23 yıl indirilmesi, hapiste kalacağı sürenin ise 14 buçuk yıl olması infial yaratırken Ömer Çelik, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Pınar Gültekin davasında verilen karar tartışılırken siyasilerden açıklamalar geliyor.

Muğla’da Pınar Gültekin’i varile koyup diri diri yakan Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yarattı.

Mahkemenin katile verdiği haksız tahrik indirimi tepki topladı. Ceza kesinleşirse, katil 14 buçuk yıl sonra aramıza katılacak.

”HUKUKİ SÜREÇLERİ HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklama yaptı.

”Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır” diyen Çelik, hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuya değinerek, “cinayet davalarında iyi hal indirimi imkanı tanınmamalı “dedi. Bahçeli, ”Gerekirse bu tip suçlarda idam cezası da tartışılmalıdır” diye konuştu.

”HANGİ VİCDAN KABUL EDECEK?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında ”Haksız tahrik indirimini hangi vicdan kabul eder” sorunu sorarak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ”Kadınların susmaması lazım. Kadınlara yapılan bütün haksızlıkların karşısında birlikte olmak zorundayız” dedi.