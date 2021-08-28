Kılıçdaroğlu: Hatalarımızla yüzleşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 yılda en çok değişim yaşayan partinin CHP olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bizim de hatalarımız oldu, hatalarımızla yüzleşeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum’da kanaat önderleriyle yapılan toplantıdaki bu sözleri gündemde.

CHP Genel Başkanı partisinin 10 yılda yaşadığı değişime işaret etti, ardından da “Geçmişteki hataların telafisi için çalışacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun hatalarla yüzleşme çağrısı Dersim olayları ile yüzleşme yorumlarına yol açtı.