Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP’den tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kılıçdaroğlu’nun HDP’li Buldan ve Sancar ile görüşmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de HDP’li Buldan ve Sancar ile görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’yi saat 12.00’de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar ile görüştü. TBMM’deki görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar ortak basın açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğl-HDP görüşmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Yalçın’ın açıklamaları şöyle;

Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK’nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi.

Kılıçdaroğlu tarafından PKK’nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu.

Milletimiz; iktidar uğruna ayı ile yatağa girmeyi, katiller ve hainler güruhuyla sofraya oturmayı, ülkenin güvenlik ve esenliğini terör örgütünün siyasi acentesine teslim etmeyi göze alan bir “sorumsuz” cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor.