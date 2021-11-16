Kılıçdaroğlu ‘helalleşmeyi’ anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme hareketi hakkında açıklama yaptı.

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı, “Terör örgütleri terör örgütüdür. Fetullah, PKK bunlar terör örgütüdür. Helalleşmeden kasıt; toplum ayrıştırıldı, karşı karşıya getirildi. Toplumun ayrışan kesimleriyle, mesela AKP’nin seçmeniyle bizim seçmen arasında hiçbir sıkıntı yok. Oturacağız, konuşacağız, birbirimizi kucaklayacağız. Bu ayrışmayı ortadan kaldıracağız. Onlar kendilerini güvensiz hissetmeyecekler bizim iktidarımızda. Kendilerini başkalaşmış hissetmeyecekler” dedi.

“Hesap sorulmayacak mı, çalandan hesap soracağız” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, yapacağı ziyaretlere ilişkin de kanaat önderleriyle yapacağı görüşmelere devam edeceğini söyledi.

CHP’li kurmaylar, “Asıl mesaj kararsız kesim. O kesim CHP’ye bakarken ‘yarın iktidar olduğunda bize nasıl bakacak’ diyor. Onlara “Korkmayın kardeşim mesajını veriyor” değerlendirmesini yaptı.