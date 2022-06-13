Kılıçdaroğlu: Her kuruşun hesabını vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi durumunda yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çaycuma Belediyesi’nin yapımı tamamlanan 32 projesinin açılış töreni ve bazı projelerin temel atma töreni için dün Zonguldak’a geldi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın makamında partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, burada yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

CHP lideri, açılış töreninde yaptığı konuşmada ise Millet İttifakının Türkiye’yi yöneteceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama yolsuzluk yapan kul hakkını yiyenin hesabını soracağız. Sizden tek istediğim asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Umudu büyüteceğiz. Beraber birlikte Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.