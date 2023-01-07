Kılıçdaroğlu: Her yere üniversite açtık, içinde hoca yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkedeki beyin göçüne değindi ve hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

CHP Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliği ile bugün İstanbul’da; “Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı” gerçekleştiriliyor. CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı’nda CHP’nin Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak ekonomik vizyon belgesinin emek ve çalışma yaşamı ile ilgili atacağı adımlar ve temel politikalarının altyapısının oluşturulacağını belirtti.

Çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İşçi ve Memur Sendikaları, Esnaf ve Meslek Odaları STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

Çalıştaya katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu konuşmasında, “Derinleşen yoksulluk emekçileri güvencesiz çalışma koşullarına mâhkum etti” dedi. İmamoğlu, “Yeni sistemde rekabetçi olmak hızla ayak uydurmaya bağlıdır. Belirsizlere rağmen heyecan verici bir geleceğe doğru yürümenin yolcuğu tasarlamanın peşindeyiz. Yaratıcılığın güçlendiği, genç nüfusun en güçlü şekilde ilerlemesini sağlamak bizim en öncü politikalarımızdan biri olacak.”

CHP’li Ağbaba, “İş organizasyonları hızla değişmekte. Artık bilgisayarların olduğu her mekan çalışanlar için çalışma alanı oluyor. Mesai kavramının önemini yitirmesi, güvence sorunu, sabit ücret elde edilememesi emek adına en yakıcı sorunlar olarak karşımızda duruyor. Bazı Avrupa ülkelerinde haftalık 4 günlük çalışmaya karar verilirken Türkiye’de 50 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 25. İşçiler adeta ölüm mesaisine gidiyorlar. Gelir adaletsizliğe karşı adil bölüşüm savunuyoruz. Emek 4.0 ile güvencesiz çalışma işçilerimizin kaderi olmayacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi güzel bir geleceğe hazırlamamız lazım. İngiltere’ye gittiğimde üniversitedeki rektör hocamız iki şey aradıklarını söylediler: Dünyanın en zeki insanlarını nasıl İngiltere’ye getireceğiz ve parayı nereden bulacağız. Dünya artık bunun peşinden koşuyor.

Dünyanın gelişimini biz mi izliyoruz onlar mı izliyor. Gerçekten de bu ülkenin aydınları, STK’ları, üniversiteleri ülkeye taşıyacak şeyler… Siyaset kurumu “bu kadar hızlı değişim ve dönüşümün içinde biz nerede duracağız” konusunu konuşmak zorunda.

Bilgi ekonomisi… Bilgi üniversitelerde üretilir, peki bizim üniversitelerimiz nerede? Boğaziçi Üniversitesi’ne ne oldu? Üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı yerdir. Düşüncelere sınır getiremezsiniz. Adı üniversite olduğu için üniversiteler olmaz. Bir üniversitede profesörlük yapmayacak birini rektör olarak atarsanız olmaz. Hangi görüşte, inançta, kimlikte olursa olsun düşünce üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutmamız gerekir. Bir siyasetçinin düşünceden korkmaması gerekir.

Yazılım sektöründe Hindistan neden önde. Rapor hazırladık. Biz ezberci sisteme doğru gidiyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat test çözmekle uğraşmakta. Her yere üniversite açtık, içinde hoca yok. En yetenekli çocuklarımız yurt dışına gidiyor. Siyaset giderlerse gitsinler diyor. Sofranın etrafında oturup konuşmak gerekiyor.

Ben her şeyi bilirim diye bir kavram yok. Buradan Türkiye’nin çıkması lazım. Teknoloji hızla gelişiyor, kaba güçle bir yere gitmem mümkün değil. İnsanları eğitmek, eğitilen insanların makineleri çalıştırması gerekiyor. Biz bu dönüşümün neresindeyiz? İBB Başkanı’nı nasıl görevden alırız ile uğraşıyorlar. Akıl mantık yok böyle bir şey de.

Emek eğer makineyi çalıştırmak istiyorsa iyi bir eğitim alması gerekiyor.”