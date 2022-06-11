Kılıçdaroğlu: Herkesin kimliğine saygı duyuyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin inancına ve kimliğine saygı duyduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘AK Parti ve MHP’den istifa ederek’ partisine katılan yeni üyelere parti rozetlerini taktı, herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygılı olduğunu söyledi.

CHP Genel Merkezi’nde Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

SİYASET DÜZGÜN İNSANLARIN İŞİ: Beni ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum ama hayatım sizlerin yaşadığı şekilde geçti… Bütün çalışmam şu; bu memlekette hiçbir ayrım olmaksızın hepimizin huzur içinde yaşaması. Siyaset halka hizmet etme, toplumun sorunlarını çözme sanatıdır. Siyaset düzgün insanların işidir. Siyaset yapan bir kişinin zenginleşme, köşeyi dönme şansı yoktur.

HER KİMLİĞE SAYGILIYIM: Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygılıyım. Hiç kimsenin inancını sorgulama hakkım yoktur zaten. Peygambere verilmeyen bir yetkiyi bizim kullanma şansımız zaten olamaz. Allah ile kul arasındaki ilişkiye bizim müdahale etme şansımız zaten hiç olmaz. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Değerlerimizi, kimliğimizi, yaşam tarzımızı korumak zorundayız ve siyaset kurumu da ona saygı göstermek zorunda… Biz bu konuları bıraktık, başladık birisinin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sor gulamaya. Çok kamplaş tık. Türkiye’yi buradan çekip çıkarmak istiyorum… Ben size değişimi, dönüşümü, beraber, birlikte yaşamayı, herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstermeyi temel kural edinmeyi vadediyorum. Ben ülkemi, insanımı seviyorum. hizmet etmek istiyorum. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Hepsi alnımın teriyle kazandığım mal varlığım.

HALKIN PARTİSİ OLMAK İSTİYORUZ: Adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Gerçekten de halkın partisi olmak istiyoruz. Esnafın partisi de ev kadının da çalışan kadının da sanayicinin de çiftçinin de işçinin de emeklinin de partisi olmak istiyoruz. Sorunlarımızı çözmek istiyoruz.