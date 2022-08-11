Kılıçdaroğlu: Hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YaşamHak projesi hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’dan iki yıllık çalışmalarını dinledikten sonra, “Hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası (ADS) projemizin bir hayal olmadığını, gerçekleştirdiğimizde yoksulluğu nasıl bitireceğimizi anlatın. ADS sayesinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” dedi.

Nazlıaka, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yıllık çalışma raporunu sundu. Nazlıaka, ADS projesini anlatmak için 1 milyon 168 bin 787 hanenin ziyaret edildiğini, YaşamHak projesi kapsamında da 10 binden fazla kadının hayatına dokunulduğunu bildirdi. Nazlıaka, “Ana hedefimiz, partimizi iktidara taşımak” dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazlıaka’dan iki yılın değerlendirmesini dinledikten sonra, “Önemli olan ev kadınlarına ulaşmak” diyerek Kadın Kolları yöneticilerine şunları söyledi:

“Kırsalda yaptığınız ziyaretlerde şunu anlatın; kırsal boşalıyor, gençler kaçıyor. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Sosyal devlet olmanın yükümlülüğünü yerine getireceğiz. Böylece gençler ve kadınlar, zamanı gelince emeklilik haklarına kavuşacak.

Bir diğer önemli konu ise istihdam. Yerel yönetimlerimizin yaptığı gibi yoksul mahallelerde kreş açacağız. Biliyoruz ki kreş, evdeki kadını da kent kültürü ile buluşturacak. Kadın, çocuğunu güvenli bir ortama bırakacak ve çalışma hayatına katılacak. Kreşlerde çocuklar Atatürk’ü öğrenecek, şiirler ezberleyecek. Farklı çevrelerden çocukların bir araya geldiği ortamlarda, aileleri de zaman zaman buluşturarak dönüşüm sağlayacağız.

ADS kapsamında, aile hekimlerinin olduğu her yerde sosyal hizmet uzmanları istihdam edeceğiz. Bu uzmanların yüzde 90’ı kadın olacak. Yoksul aileleri yakın takibe alacağız. Bu uzmanlar, yeni doğum yapan kadını, çocuğu okula başlayan kadını bize raporlayacaklar ve ailenin aldığı devlet desteği buna göre artacak. Kadınlara istihdam yaratacağız, böylece herkes sosyal güvence altında olacak, huzur içinde yaşayacak. Hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmeyeceğiz. ADS projemizin bir hayal olmadığını, gerçekleştirdiğimizde yoksulluğu nasıl bitireceğimizi anlatın. ADS sayesinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her anne huzur içinde olacak.”

Nazlıaka da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, dünyanın çevresini 1,5 tur dolaşacak uzunlukta yol kat ettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Örgütlenmemizi tamamladık. Dünyanın çevresini 1,5 tur dolaşacak kadar yol kat ederek saha çalışması yaptık. YaşamHak projemizi hayata geçirdik. Her salı Demir Leblebi Sohbeti gerçekleştirdik. Yardıma muhtaç olan ve yangın, sel, deprem gibi afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek olduk. Siyasi Partiler Yasa Teklifi’nin STK’larla görüşülerek hazırlanması ve kamuoyu oluşturulmasını sağladık. İlk Oy projesi ile genç kadınları partimize kattık. Ayrıca yerel ve genel seçimlerde yüzde 5’in altında farkla kazandığımız ve kaybettiğimiz il ve ilçelere odaklandık.”

CHP’nin kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olan YaşamHak kapsamında en az 10 bin şiddet mağduru kadının hayatına bire bir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ordusu kurduk. 488 kadına yönelik şiddet duruşmasına katıldık ve ailelere destek olduk. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) kanalıyla her ilde psikolojik danışmanlık, rehberlik desteğini ücretsiz sunma imkanına sahip olduk. Barolar, belediyeler, eczacılar odası, mali müşavirler odası, tabipler odası, ticaret ve sanayi odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile toplam 112 protokol imzaladık.”

“1 milyondan fazla haneyi ziyaret ettik”

Umudun elçileri olarak 1 milyon 168 bin 787 haneyi ziyaret ettik. ADS hakkında özellikle ev kadınlarına ve yoksul mahallelere odaklandık. Çalışmalarımız sürüyor.

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin sürecin yakın takipçisi olduk, hukuksuzluğa dikkati çektik. Danıştay’da gerçekleşen her duruşmaya katıldık ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi ifade ettik.

Ana hedefimiz, partimizi iktidara taşımak. Bunun için ev ev dolaşarak politikalarımızı anlatmaya devam edeceğiz. YaşamHak projemizle mağdur kadınlara, ADS ile yoksul kadınlara, Siyasi Partiler Yasası ile bilinçli kadınlara ulaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye’de kadın hareketine önderlik edeceğiz. Karar mekanizmalarına daha fazla kadın taşımak için mücadele edeceğiz.”