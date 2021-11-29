Kılıçdaroğlu: Hukuk onun hesabını soracak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ hareketi hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklaması, CHP örgütlerine gönderildi.

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan haftalık bilgilendirme raporu milletvekillerine ve teşkilata iletildi. Raporda, Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce yaptığı “helalleşme” açıklaması dikkati çekti.

“Helalleşme” başlığı ile Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının yer aldığı raporda şu ifadelere yer verildi: “Yaralarımızı sarmamız lazım. Biliyorum bazılarınız zorlanıyor bu konuyu konuşmakta. Yaralar hala açık. Ama yapacağız. Çocuklarımız için yapacağız. Geleceğimiz için yapacağız. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamayacak, yaşamamalı… Bundan daha büyük bir ödül olabilir mi Allah aşkına? Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşme yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarla yapacağız. Hukuk başka. Kim ne suç işlediyse, onun karşılığı hukuktur. Onunla zaten helalleşmek imkânsız… Hukuk onun hesabını soracak. Bunu videomda da söyledim.”