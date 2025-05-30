Kılıçdaroğlu: Hükümetin Şeytanı Hiç Korkmam

KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT AÇIKLAMALAR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı sonrası kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. “Beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir” sözleriyle bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” ifadesini kullandı.

TEHDİTLER VE KAMPANYALAR

Kılıçdaroğlu, 20 Kasım 2023 tarihli açıklamasında, 38. Kurultay’ın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, birtakım iddiaların kamuoyuna yansıdığını belirtti. O gün yayımladığı videoda, partisini korumak için elinden gelen her şeyi dile getirdiğini ifade etti. Ancak kendisinin, organize edilmiş ve kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden troller aracılığıyla sistematik bir linç kampanyasına maruz kaldığını vurguladı. “Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…” dedi. Bu saldırıların, sahte sosyal medya hesaplarından destek alan bazı gazetecilere ve sözde akademisyenlere kadar uzanan geniş bir cepheyle gerçekleştirildiğini aktardı.

DİPLOMASİ VE GERÇEKLER

Kılıçdaroğlu, ayrımcı ve manipülatif söylemleriyle öne çıkanlara karşı dimdik duracağını ve “Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden dile getirmekten asla geri durmam” dedi. “Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız” diyerek halkla iletişim kurmaya devam ettiğini ifade etti. “Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” sözleriyle de tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

SORUŞTURMA VE İDDİALAR

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili bir soruşturma başlatıldığını öne sürdü. Mengü, “Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu’na mesaj göndererek ‘Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım’ derse dosyayı kapatırız demiş” şeklinde bir iddiayı gündeme taşıdı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Mengü ile akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Dr. Gülsunar ise bu durumu “Bu artık sözün bittiği yer” sözleriyle eleştirdi.