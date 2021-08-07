Kılıçdaroğlu: Huzuru satmayı yatırım olarak görüyorsun

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göçmenlerle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Güçlü olduğu için bu insanları koruması altına alıyor, alırken de bunu mevcut imkanlarıyla alıyor, finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “’Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye’ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz’ demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı ‘yatırım’ olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim. Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde. Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan, ‘iyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Habertürk’te katıldığı programda ise şunları söyledi: “Ortadoğu’ya barışı ve huzuru getireceğim. Benim söylediğim bir söz var, davulla zurnayla göndereceğiz. Burada günün 12 saati çalışan, asgari ücretin yarısıyla gelir elde eden, sigorta primi ödenmeyen insanları kendi ülkelerinde ev sahibi yaptığınız zaman, fabrika kurduğunuz zaman giderler. İlk yapacağımız iş Suriye’de büyükelçiliği açacağız, diplomatik ilişkileri kuracağız.”

Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili başlatılan ‘Help Turkey’ çağrılarına ilişkin de “Hükümetin yetersizliği vatandaşı isyan ettirdi” dedi.