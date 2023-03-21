Kılıçdaroğlu için başvuru yarın

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Yüksek Seçim Kurulu’na yarın başvuru yapılacağı öğrenildi.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvuruyu yarın saat 14.00’te yapacak. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için YSK’ya Altılı Masa’daki partilerin temsilcileri de gelecek.

Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurusunu CHP’li grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel yarın saat 14.00’te yapacak.

Altılı Masa’daki diğer partilerin temsilcileri de YSK’da olacak.