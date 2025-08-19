Kılıçdaroğlu İddiaları Kesinlikle Yalanladı

YALANLANDIĞI AÇIKLANDI

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Mansur Yavaş hakkında çıkan iddiaları sert bir şekilde yalanladı. Ekol TV’ye verdiği demeçte, “Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyorsa bilmiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’a yönelik Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir rezerv koyduğu ya da artık adaylığını istemediği yönündeki yorumlara karşı sessizliğini bozarak yanıt verdi. Gazetecilere, yalnızca kendisinin doğrudan yaptığı açıklamalara ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ifadelere itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

HATALI BİLGİLERE DİKKAT

Kılıçdaroğlu, “Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Bey’le ilgili niye böyle bir rezerv koyayım? Birisi yalan söylüyor, herkes de buna itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim” ifadeleriyle sözlerini sürdürerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Hatalı bilgilere karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini ve “Niye bu yalanlar söyleniyor bilmiyorum” diyerek durumu eleştirdi.

YENİ ADAYLIK DEĞERLENDİRMELERİ

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre; Kılıçdaroğlu, yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, cezaevinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine parti yönetiminin yeni bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakmadığına dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Kemal Bey, hem parti örgütü hem de yakın ekibine, bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılamayacağını söylüyor. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmeli,” şeklinde görüşlerini paylaştığı belirtiliyor.