Kılıçdaroğlu ifade vermeye gidecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “siyasi cinayetler” soruşturmasında ifade vermeye gidip gitmeyeceğine ilişkin, “O savcı ilk önce Erdoğan’ı çağıracak. ‘Bu daha iyi günleriniz daha başınıza neler gelecek’ demesiyle neyi kastettiğini soracak. Ondan sonra gelecek bize bunu soracak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle başlayan “siyasi cinayetler” tartışması yargıya taşındı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, yakın çalışma arkadaşlarına bu gelişmenin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erdoğan, Sayın Meral Akşener’e saldırıdan sonra ‘Bu daha iyi günleriniz, daha başınıza neler gelecek’ demişti O savcı önce Erdoğan’ı çağıracak. ‘Bu daha iyi günleriniz daha başınıza neler gelecek’ demesiyle neyi kastettiğini soracak. Ondan sonra gelecek bize bunu soracak. Şavşat’tan, Çubuk’tan sonra bir ‘özür’ duymadık, yerine böyle laflar duyduk. Savcı soruşturmaya başlayacaksa, Erdoğan’dan başlasın.”

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri ifade vermeye gitmeyeceği şeklinde değerlendirilirken, Milliyet’e konuşan partinin hukukçu kurmayları da, “Genel Başkan ifadeye gitmez. Onun adına işlem yapılması gerekirse biz yaparız” ifadelerini kullandılar.