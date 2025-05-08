Kılıçdaroğlu İfadeye Çağrıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanan bir soruşturma süreci yürütüyor. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından devam eden soruşturmada, “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 90 kişi şüpheli olarak ifade veriyor. Ayrıca, 36 kişi tanık olarak dinleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN İFADESİ GEREKEN BİR KONU

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “mağdur” olarak ifadeye çağırdı. Bu gelişme, soruşturmanın kapsamını genişlettiği gibi, süreçte dikkat çekici bir adım oldu.

Ayrıca, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı davalar açtı. Bu iptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir araya getirildi ve mahkeme, davanın duruşmasını 26 Mayıs’a erteledi.