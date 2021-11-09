Kılıçdaroğlu: İhaleye kim girerse ağır bedel ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ihalesine girenlerin ağır bedeller ödeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak, “Yarın 10 Kasım. Büyük bir liderin, büyük bir devlet adamının, bütün dünyanın saygı duyduğu bir liderin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıl dönümü. O bize dedi ki; Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Her CHP’li, kimsesiz hissedenlerin yanında olacak. Bize düşen görev Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize bıraktığı cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, ekonominin kötüye gittiğini Türkiye’nin daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmadığını söyleyerek, şunları söyledi:

“Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; Büyük sıkıntınız var biliyorum; ama size sözüm var, sorunlarınızı çözeceğiz. Bilgiyle, birikimle ve vatan sevgisiyle çözeceğiz. Bunlar daha henüz söz verdikleri 30 TL’yi ödeyemezlerken, ‘iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içerisinde aldığın kredilerin faizlerini sileceğiz’ dedik, sileceğiz. Türkiye daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmadı. ‘Kara Kış Fonu kurun’ demiştim, arka arkaya zamlar yağmaya başladı. Son 6 ayda gübre fiyatlarına 31 kez zam yapıldı. KOBİ’lerin kullandığı doğal gaza yapılan zam yüzde 115, elektrik santrallerinde kullanılan doğal gaza yüzde 148, kömüre yüzde 72, oduna yüzde 33 zam geldi. Nasıl geçinecek bu insanlar? 10 milyon civarında asgari ücretli var. Asgari ücret 385 dolardan 291 dolara düştü. 94 dolar asgari ücretlinin kaybı var. ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakamı yükseltsin’ dedik, bu yapılmadı.”