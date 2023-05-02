Kılıçdaroğlu: İktidar değişirse sözde deprem oluyormuş

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi.

“Bu ülkeye hakkı, hukuku, getireceğim. Ağrı’da işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Değişim istiyoruz. Yuh çekmeyen arkadaşlar sandığa giden oyunuzu kullanın, yuhla bir şey olmaz sandıkla olur.

Bunlardan birisi diyor ki sandığa gidenler de oy verirler de iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş, ya darbeyi siz yapıyorsunuz.

Yargıda adaletsizlik var. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Emine Şenyaşar’ın hakkını, hukukunu teslim etmezseniz bir adaletsizlik var demektir.

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız… Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı’nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye’ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim!