Kılıçdaroğlu ile Akşener'den ortak miting düzenlemeye devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den ortak miting düzenlemeye devam ediyor.

Millet İttifakı kapsamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in yapacağı ortak mitinglere yeni iller eklendi.

Millet İttifakı’nın ilk iki ortak mitingi Denizli ve Aydın’da düzenlenmişti. İYİ Parti’den edinilen bilgiye göre; 17 Mart’ta Balıkesir’de yapılacak üçüncü ortak mitingin ardından iki lider Gaziantep, Kocaeli ve Yalova’da seçmenlerin karşısına çıkacak.

Taslak programa göre, ortak mitingler 19 Mart’ta Gaziantep’te, 21 Mart’ta Kocaeli’de gerçekleştirilecek. Yalova’daki ortak mitinginin tarihi ise henüz netleşmedi.

TRT