Kılıçdaroğlu: İlk arabada ÖTV’yi sıfırlayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk arabasını alanlardan ÖTV alınmayacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül’de Parti Meclisi’nde söylediği, “Sıfır otomobil… Evet, genç ilk kez alıyorsa ÖTV’sini sıfırlayacağız. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bunu sağlayacağız” sözlerini içeren bir video yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “İlk 6 ayda, gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de ‘Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV idi. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir” notuyla videolu bir mesaj paylaştı.

“Sıfır otomobil… Evet, genç ilk kez alıyorsa ÖTV’sini sıfırlayacağız. Elin oğlu Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da, Güney Kore’de, Japonya’da geliri yüksek, yeni bir otomobil alıyor. Efendim bizim gençler, dünyanın ÖTV’sini getiriyorsun; ‘almayacaklar.’ Aynı şartlarda Türkiye’ye de getireceğiz. Kazanacaklar, üretecekler, otomobilleri olacak ve gezecekler. Çünkü onların hayalleri bizim hedefimizdir. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bunu sağlayacağız.”