Kılıçdaroğlu ilk kez açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez cumhurbaşkanı adaylığını duyuracak.

Altılı masa 11. kez toplandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez “adayım” diyecek. Akşener ise İmamoğlu ile Yavaş’ın ismi gündeme gelirse “Evet” diyecek, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ise “Partimle müzakere edeceğim” cevabını verecek.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplandı.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 11’inci toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Liderler Buluşması”na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinin kapısında karşıladı.

Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Son toplantıda, ortak adayı belirleme sürecinin başlatılması kararı alınmıştı