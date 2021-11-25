Kılıçdaroğlu ilk mitingi Mersin’de yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ilk mitingini Mersin’de yapacak.

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, Cumhur İttifakı’nın erken seçim kararı alması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre CHP, seçim talebinin partinin değil, milletin talebi olduğunu ifade edecek. Kılıçdaroğlu, mitinglerde ilk startı Mersin’den verecek. Kılıçdaroğlu, “Milletimize gideceğiz. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin’deyiz. Mersin’in çiftçisiyle, işçiyle, memuruyla, emeklisiyle, sanayicisiyle, tüccarıyla herkesle buluşacağız. İhracatçısıyla, kamyon şoförüyle buluşacağız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ise “Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘haydi meydana’ diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de” paylaşımında bulundu.