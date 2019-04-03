Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’na mazbatası verilmeli

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere dair sosyal medyadan açıklama yaptı.

HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden İstanbul’daki seçim sonuçlarına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

TRT