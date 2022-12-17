Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu uyardı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı hakkında kararını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu “Ekrem Bey İstanbullulara hizmet etmeye devam edecek” diyerek İmamoğlu’nun adaylık yolunu kesti. Yardımcısı Ali Öztunç da “Adayımız Kılıçdaroğlu” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi siyasette tartışma konusu olurken, CHP’yi karıştırdı. İyi Parti lideri Meral Akşener’den destek alan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için yeşil ışık yaktı. Bir süredir kendisinin aday olacağı dillendirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu’na “işine bak” mesajı verdi.

Dün katıldığı televizyon programında tartışmayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının aday belirleme sürecini etkilemeyeceğini söyledi. CHP lideri “Ekrem Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. Hiç kimse Ekrem Bey’i hizmetten geri bırakamayacak” dedi. Kılıçdaroğlu, kararı öğrendiği Almanya’da kendisini Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun aradığını, İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüşmedeğini söyledi.

MUHALEFET LİDERLERİ SARAÇHANE’DE

Bu arada muhalefet liderleri dün Saraçhane’de ikinci mitinglerini yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, rahatsızlığını öne sürerek mitinge katılmadı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık İmamoğlu’na destek çıktı. Mitinge Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra diğer muhalefet liderleri Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal ile CHP’li büyükşehir belediye başkanları da katıldı.

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Öztunç “Ekrem Bey görevinin başında. Altılı Masa neye, kime karar verir bilemeyiz ama biz masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini götüreceğiz. CHP’liler olarak netiz ve gaza gelmeyiz. Hedefimiz 13. Cumhurbaşkanının CHP’nin veya Millet İttifakı’nın adayı olmasıdır” dedi.

BAŞSAVCILIKTAN DİLEKÇE

Diğer yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması talebiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.