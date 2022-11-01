Kılıçdaroğlu, İngiltere’ye gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyaret gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ay da İngiltere’ye gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım tarihleri arasında da İngiltere’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere, Türkiye’ye sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yabancı yatırım girişini sağlayacak söz sahibi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapacak.

İngiltere’de yeni teknolojiler ile yeşil (doğa dostu) adil dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ile buluşacak olan Kılıçdaroğlu, önde gelen bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun temasları esnasında “Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna dair önemli vurgular yapacağı” belirtildi.

CHP liderinin, görüşmelerinde Türkiye’ye gelecek olan nitelikli ve temiz yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla birlikte değerlendireceği ve ülkenin potansiyeline uygun, istihdama, teknolojik dönüşüme ve iklim dostu gelişmeye yatırım atmosferini sağlayacak köklü değişime dair bakış açısını paylaşacağı kaydediliyor.

‘SPK’da görevden almalar yetmez’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “SPK’da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir” dedi.

Kılıçdaroğlu, İnönü’yü andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 15. yıldönümünde Erdal İnönü’yü andı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk siyasi tarihimizin değerli isimlerinden, hoşgörüsü, samimiyeti ve uzlaşmacı yönüyle gönüllerde taht kuran değerli bilim ve siyaset insanı, Genel Başkanım Erdal İnönü’yü aramızdan ayrılışının 15. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.