Kılıçdaroğlu: İşçilerin ücretlerinden vergi alınmasın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması önerisinde bulunarak, “İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor, üretim yapmaları gerekiyor, ihracat yapmaları gerekiyor, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini aktardılar, bunu buradan dillendiriyorum; kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder, kazandığımızda görecekler. Bu bölgede, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, böyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu illerden Malatya’da incelemelerde bulundu. Bir fabrikayı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özel bir çalışma yapmasının faydalı olacağını belirterek, “Çünkü iş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor, üretim yapmaları gerekiyor, ihracat yapmaları gerekiyor, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini aktardılar, bunu buradan dillendiriyorum; kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder, kazandığımızda görecekler. Bu bölgede, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, böyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim. Buradan da iktidara çağrı yapmakta benim görevim; biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz” dedi.