Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da hemen seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlamalar için “milletin iradesine gidilmesini” isterken erken seçim restini çekti. Yalova’da da seçimlerin yenilenmesini isteyen CHP Genel Başkanı, Ak Parti’ye, “Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mayıs ayında yapılacak bir erken seçime “Hayır” diyeceklerini açıklarken, İstanbul ve Yalova’da belediye seçimlerinin erkene alınması çağrısını yaptı.

Dijital yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı, İstanbul ve Yalova’da belediye seçimlerinin erkene alınmasını istedi. Hükümetin, yargıyı sopa olarak kullandığını iddia eden CHP Genel Başkanı, İmamoğlu’nun yanlış birşey yapmadığını, böyle bir iddia varsa millet iradesine gidilmesi gerektiğini belirtirken şu çağrıyı yaptı:

“Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz. Sen yargıyı sopa olarak kullanıp bunları yapıyorsun ama milllet bunların doğru olmadığını biliyor ve görüyor. Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem İmamoğlu’nu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapılım. Yüreğin yetiyorsa gel. Aynı şeyi Yalova için de yapalım.”

Kılıçdaroğlu: İstanbul’da hemen seçime gidelim – 1Kılıçdaroğlu, djital yayın kuruluşlarının temsilcilerine konuştu.

Kılıçdaroğlu, tekliflerinin kabul edilmesi halinde İstanbul için adaylarının Ekrem İmamoğlu, Yalova için de Vefa Özmen olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

“Hangi kanalı açsanız cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Kim olursa olsun. Bizim niyetimiz sistemi değiştirmek. Çünkü varolan sistem Türkiye’yi getirdi felaketin eşiğine soktu. Hepimiz tanığıyız. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Demokrasi olsun istiyoruz dolayısıyla cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda önce kendi aramızda demokratik standartları oluşturmak, altına imza atmak, bunu kamuoyu ile paylaşmam, ülkeyi hangi şekilde yöneteceğiz onun kararını vermek, ekonomiden yargıya kadar yapılacaklar hakkında görüş birliği sağlamak… Ondan sonra de bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek.”