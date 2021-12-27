Kılıçdaroğlu: İşten çıkarmalar yasaklansın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işten çıkarmaların 6 ay yasaklanması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, dün Twitter’daki hesabı üzerinden çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, mesajında, “Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kendisine yönelik eleştirilerine de Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Ey Şahıs, Şanlıurfa’ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa’nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Erdoğan’ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi… Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!” ifadesine de yer verdi.