Kılıçdaroğlu: İttifak isterse aday olurum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair açıklama yaptı.

“Eğer Millet İttifakı karar verirse aday olurum” dedi. CHP Lideri, HDP ile ittifak konusuna ilişkin de konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için adaylık sinyali verdi.

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu siyasete ilişkin soruları yanıtladı. Millet İttifakının adayının demokratik bir şekilde belirleneceğini söyledi, son söz için ittifakı işaret etti.

“İTTİFAK KARAR VERİRSE ADAY OLURUM”

“Millet İttifakı derse ki ‘Siz aday olun’, kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev Cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Biz önce Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, nitelikleri ne olmalı, onu tartışmalıyız.”

Kılıçdaroğlu’na HDP ile ittifak yapıp yapmayacakları konusu da soruldu. CHP Lideri “Biz HDP ile hiçbir zaman ittifak yapmadık” dedi.

“BİZ HDP İLE HİÇBİR ZAMAN İTTİFAK YAPMADIK”

“Aynı ittifakla yola devam edeceğiz. İktidar bizi farklı bir alanda konuşlandırmak istiyor, bu iftiralar daha önce de atılmıştı ama halk yerel seçimde dersi verdi, ‘Ben bunlara inanmıyorum’ dedi. Bundan sonraki seçimde yine ders verecek.”

Ve güçlendirilmiş parlementer sistem tartışmaları. Kılıçdaroğlu tamamen bir eskiye dönüş istemediklerini, daha güçlü bir parlementoyu hedeflediklerini ifade etti.

“GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMENTER SİSTEM TEK ÇÖZÜM”

Eskinin de hatalı yanlarını ortadan kaldıran, kısır tartışmaların içine sürüklenen bir siyaset anlayışını da çözmek istiyoruz. Hükümet attığı her adımda Meclis’e, vatandaşa hesap verebilmeli.

Kemal Kılıçdaroğlu “Muhalefetin Sine-i Millet’e dönmesi gerektiği” tartışmalarıyla ilgili de konuştu. “Bu çözüm değil” diyen Kılıçdaroğlu, “Bizim bir başka görevimiz var, biz parlamentonun tutanaklarına ilerde tarih yazacak belge bırakmalıyız” dedi.