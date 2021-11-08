Kılıçdaroğlu: Karabağ Azerbaycan’ındır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Karabağ’ın daima Azerbaycan’ın olacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “30 yıllık işgalin son bulduğu, Karabağ’ın kalbi Şuşa’nın yeniden Azerbaycan topraklarına katıldığı Karabağ Zaferi’nin 1’inci yıl dönümünü kutluyor, ‘Karabağ Azerbaycan’ındır’ ilkesiyle mücadele eden Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.” ifadelerini kullandı.