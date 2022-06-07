Kılıçdaroğlu Karadeniz turuna çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ay Karadeniz ziyaret gerçekleştirecek.

Yurt gezilerini sıklaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ay Karadeniz illeri ağırlıklı bir program gerçekleştirecek.

Hazırlanan taslak programına göre Kılıçdaroğlu 9 Haziran Perşembe günü Ordu’da olacak. Kentte ilk olarak iş dünyasıyla buluşacak, daha sonra STK ve muhtarlarla toplantıda bir araya gelecek. Esnaf ziyaretleri de yapacak Kılıçdaroğlu, Ordulu kadınlar ve gençlerle de ayrı ayrı toplantılarda buluşacak. Kılıçdaroğlu, 11 Haziran’da da Zonguldak Çaycuma’ya gidecek.

CHP lideri 17-18 Haziran tarihlerinde ise Parti Meclisi ve YDK üyeleri ile bölge milletvekillerinin eşliğinde İzmir’e yoğun bir program uygulayacak. 17 Haziran’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PM üyelerine yapılan çalışmalar ve yeni projeler ile ilgili bir sunum yapacak. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte İzmir’de iki gün boyunca saha çalışması da gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu’nun bu ay içinde ziyaret edeceği iller arasında Tokat, Adıyaman, Trabzon, Kilis de yer alıyor. CHP liderinin Temmuz ayında ise Erzurum’a gitmesi planlanıyor.