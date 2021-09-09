Kılıçdaroğlu: kavga etmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kavgalardan uzak duracaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sarıyer Huzur Mahallesi’ndeki yeni İstanbul il binasının açılış törenine katıldı.

Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve partililer katıldı. Törende konuşan CHP lideri, “Kavga etmeyeceğiz. Bizi kavga alanlarına ekmek isteyebilirler. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Sakin olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bir binaya sahip olmak elbette önemlidir. Ama bir binaya sahip olmanın çok ötesinde yaşadığı ülkeye sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. Bu ülkenin var olan bütün sorunlarını çözmeye talibiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Yani, halkın partisiyiz. Ve biz 98 yıldır demokrasiyi bu ülkeyi getirmek için çaba harcayan bir partiyiz” diye konuştu.