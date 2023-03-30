Kılıçdaroğlu: Kibirlenmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında gençlere seslendi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz.” dedi.

CHP lideri, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır.”