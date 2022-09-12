Kılıçdaroğlu kırmızı çizgisini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere değindi ve kırmızı çizgisinin vatan ve bayrak olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bölgesinde barışı ve huzuru getiren bir ülke olacağını belirterek “Suriye, İran, Irak bir araya gelip Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracağız. Ortadoğu’daki bütün ülkelerle barış içinde yaşayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘Önce Türkiye Buluşması’nda Ankaralı kanaat önderleriyle bir araya geldi. Türkiye’nin büyümesini ve saygın bir hale gelmesini istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BAĞIMSIZLIK TAPU SENEDİ LOZAN: Bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce bu devletin siyasi bağımsızlığını sağladı. Siyasi bağımsızlık tapu senedi Lozan’dır. İkinci alan ekonomik bağımsızlıktır. O yüzden Atatürk ‘Savaş meydanında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, siyasi bağımsızlığınız tehlikeye girer’ diyor. Bugün geldiğimiz noktada bizim ekonomik bağımsızlığımız var mı?

BİRİLERİNE YEM OLURSUNUZ: Görüş farklılıklarımız olabilir. Ama eğer Türkiye bizim ortak paydamızsa, bayrak bizim ortak paydamızsa ki CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak zorundayız. Bu olmadığı takdirde birilerine yem olursunuz.

TEKNOLOJİ DEVRİMİ: Bir gerçeği çok iyi bilmemiz gerekiyor; Osmanlı niye battı? Sanayi Devrimi’ni kaçırdığı için battı. Eskiden yalın kılıç gidiyorduk, bilek gücü vardı. Önümüze geleni püskürtüyorduk. Şimdi elinde tüfek 500 metreden seni indiriyor. O zaman Sanayi Devrimi’ni kaçırdıysanız ayakta tutamazsınız bir devleti. Şimdi geldiğimiz süreç daha tehlikeli bir süreç. Teknoloji devrimini artık yakalamak zorundayız. Pırıl pırıl evlatlarımızın yurt dışına değil içerde üretmesi gerektiğine inanmak zorundayız.

KUCAKLAŞMA ZAMANI: Ben 68 kuşağındanım. Benim zamanımda sağcılar ve solcular birbirini öldürürdü. Darbe oldu hapse girdiler, hapiste birbirlerini tanıdılar, bunlar da bizim gibi vatansevermiş, biz neyin kavgasını yapmışız dediler. Şimdi kavganın değil, birlik olmanın, kucaklaşmanın zamanı.

ORTADOĞU BARIŞ TEŞKİLATI: Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, gelişmeyi getiren bir ülke olacak. Suriye, İran, Irak bir araya gelip Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracağız. Ortadoğu’daki bütün ülkelerle barış içinde yaşayacağız.