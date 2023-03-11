Kılıçdaroğlu: Kısır tartışma yarar getirmez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem sonrası yaşanan tartışmaların kimseye yarar getirmeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde mümkün olduğunca kısır siyasetin dışına çıkmaya çalıştıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde halen çadır ve konteyner sorunu varsa bizimle tartışacaklarına süratle onları çözsünler. Kısır tartışma bize hiçbir zaman yarar getirmedi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından Elbistan ilçesine geçti. Burada, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun parti rozeti yerine Türk bayrağı rozeti taktığı görüldü.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Mansur başkanımın şahsında teşekkür ederim. Büyük emek harcadınız. Zor koşullarda görev yaptınız, bunun farkındayız. Bunu da biliyoruz zaten. Dolayısıyla bundan sonra da görevinizi sevgi ve saygıyla yerine getireceksiniz. Sayın Başkanım Mansur Yavaş arkadaşlarıyla birlikte bütün çabayı gösteriyor. ‘İhtiyaçlar sonlandı, ihtiyaç kalmadı’ diye bir şey söylemiyoruz ama önce çadır ihtiyacı var, arkasından konteynır, arkasından hayat devam ediyor. İhtiyaçlarla ilgili Sayın Yavaş elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Ben bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye coğrafyasının neresinde olursak olalım bir acı yaşıyorsak hep beraber acı yaşayan insanların yanına koşuyoruz. Dolayısıyla yaraları sarmaya çalışıyoruz. Şundan emin olmanızı isterim; bütün belediye başkanı arkadaşlarım sadece Elbistan ve Kahramanmaraş’ta değil, depremin olduğu her yerde kırsal köyler olmak üzere ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Elbistan da çok değerli bir bölge. Giderek gelişen ve büyüyen bir bölge. İnşallah burada da yaralar kısa süre içinde sarılır” diye konuştu.