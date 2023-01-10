Kılıçdaroğlu: Konut satışına yasak getireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konut krizine dikkat çekerek, iktidar olmaları durumunda yabancılara 5 yıllığına konut satışına yasak getireceklerini söyledi.

İktidarın, orta gelirlilere yönelik konut kampanyasını açıklamasının ardından ev fiyatlarındaki artış ve kiralardaki fahiş yükseliş sürerken, Kılıçdaroğlu’ndan konu hakkında açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, 5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır” ifadesini kullandı.