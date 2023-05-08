Kılıçdaroğlu: Köyler cazip hale gelecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylerin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, kırda çalışan kadın ve gençlere “Yeter ki çalışın. Primleriniz yatacak, vakti geldiğinde emekli olacaksınız” sözü verdi, “Böylece köyler hareketlenecek, orada çalışmak cazip hale gelecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu’nun boşaldığını, Anadolu insanının büyükşehirlerin varoşlarında yaşadığını belirterek, “Kırda çalışan kadınlar, gençler, yeter ki çalışın. Primlerini devlet yatıracak, vakti geldiğinde emekli olacaklar. Köyler hareketlenecek, orada çalışmak cazip hale gelecek” vaadinde bulundu.Kılıçdaroğlu dün Kırşehir, Kırıkkale ve Antalya’daki mitinglerde özetle şunları söyledi:

KİMSE ‘GELİRİM YOK’ DEMEYECEK: Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret ettim, büyük insanın çok önemli bir sözü var. ‘Kadın insandır biz insanoğlu’ diyor. Bugünkü hayat pahalılığı içinde de büyük sıkıntılar çeken, sıkıntıları alıp güzelleştiren gene kadınlar. Benim annem de aynı sıkıntıları çekti… Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülke inşa edeceğim. Aile Destekleri Sigortası ile hiçbir aileden ‘gelirim yok’ feryadını duymayacaksınız. Fakir ailedeki kadın her ay bankadan parasını alacak. Onun fakir olduğunu sosyal devlet dışında kimse bilmeyecek.

YETER Kİ ÇALIŞIN: Bir yerde yoksulluk varsa devletin ayıbıdır. Kimse fakirim diye yardım istemeyecek. Sosyal devlet ona her şeyi Ödünsüz verecek. Hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmeyecek. Diğerleri nasıl yaşıyorsa yoksul aileler de huzur içinde yaşayacak. Kırda çalışan kadınlar, gençler yeter ki çalışın. Primleri yatacak, vakti geldiğinde emekli olacaklar. Köyler hareketlenecek, orada çalışmak cazip hale gelecek.

​HERKES ÜRETMELİ: Herkesin ürettiği ve herkesin kazandığı atmosferi yaratmak zorundayız. Her seçim öncesi hızlı tren sözü verip gidiyorlar. Yapacaksanız yapın. Hızlı trenin ötesini düşünüyorum. Anadolu boşaldı. Anadolu insanı büyükşehirlerin varoşlarında yaşıyor. İç Anadolu’yu Mersin ve İskenderun’a demiryollarıyla bağlayacağız. Fabrika kurmak İstanbul’dansa Kayseri’de daha avantajlı olacak.

ADALET GELİRSE GÜÇLÜ OLURUZ: Bizi kavga ettirmek istiyorlar. Benim ağzımdan çıkana inanın. Doğruları söylemeye yemin ettim. Bir grubun değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Beraber olursak, adaleti getirirsek güçlü oluruz… Adaylığımı istemeyen iki kesim var. Beşli çete ve uyuşturucu baronları. (Vatandaşların yuhalaması üzerine) Yuh çekmeyin. Sandığa gidip oy kullanacaksınız.

METEHAN’DAN BU YANA: Ay sonunu Bay Kemal’in ittifakında çok güzel göreceksiniz. Onlardan alıp size vereceğim… Çıkıp niye ‘kul hakkı yemem’ diyemiyorlar… Özellikle MHP’li kardeşlerime sesleniyorum; kul hakkı yiyene, sınırları delik deşik edene devlet teslim edilir mi? Devlet irfanla yönetilir, bir kişiye teslim edilmez. Metehan’dan bu yana baktığınızda hiçbir zaman devlet bir kişinin iki dudağının arasına bırakılmamış.

KADINLARIN BAY KEMAL’İ: Benim saray merakım yok. Mutfağımı hepiniz biliyorsunuz. İnşallah cumhurbaşkanı olduğumda Mustafa Kemal Atatürk’ün mütevazı Çankaya’sına gideceğim. Bizim halkı küçümsemek, üstten bakmak gibi… Hele ki kadınlara hakaret etmek, hakaretleri duyurmak gibi şeylerim yok. Kadınlar hiç merak etmeyin, sizin Bay Kemal’iniz var.

GERGİNLİK YARATMAK İSTİYORLAR: (İmamoğlu’na yönelik saldırı) Bizi birbirimize düşürüp, gerginlik yaratmak istiyorlar. Terör örgütünden medet umar hale geldiler. Erzurum, Kurtuluş Savaşımızın en önemli kentlerinden birisidir. Erzurumlular dadaştır, Erzurumlular bu işlere girmezler, Erzurumlular insanları sever. Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi üzdü. O konuda birçok telefon aldık.

KOLTUKLARDAN KALKAMIYORLAR: Bir yerlerden medet umuyorlar, acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız diye arayış içindeler. Uzun süre oturup koltuktan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü altına etmiş demektir. Güle oynaya gideceğiz sandıklara. Bizim belediye başkanlarının yaptığı başarılı işleri Türkiye’nin her yerinde göreceksiniz.