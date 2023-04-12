Kılıçdaroğlu: KPSS’de mülakatı kaldıracağız

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’de mülakatın kaldırılacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale’de vaatlerini açıkladı: “Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS’den ne aldıysanız atamanızı ona göre yapacağız. Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak”

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katıldığı Millet Buluşması’nda vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

SANDIĞA GİDİN: Ayın 14’ünde sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Sandıkların tamamına da sahip çıkacağız. Beraber kazanacağız. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Size sözüm söz. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS’den ne aldıysanız atamanızı ona göre yapacağız. Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak. Atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarını çözeceğim. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye’nin bütün sorunlarını çeceğim.

TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ: Çanakkale’yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimiz. Çanakkale aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaş’ımızın ön sözüdür. Yedi düvel geldi ama bir tek gemi Çanakkale Boğazı’nı aşamadı. Aradan 3 yıl geçti. 1918’de tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçtiler. Bir adamın, tek bir insana verilen yetkinin ülkenin hangi hale sürükleyeceğini bilmeniz için bunu anlattım. Bir kişi çıkıyor, ‘Ben anlaşmayı imzaladım Çanakkale’yi geçin’ diyor. Biz tek adam rejimine karşıyız. Kurtuluş Savaşı’nı veren bir ülke bir kişiye teslim edilemez.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ BAYRAK VE VATAN: Bizi suçluyorlar. ‘Teröristler şunlar bunlar’ diye. CHP’nin iki temel kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz. Milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit’e bakacaklar.

BİLGİMİZ, BİRİKİMİMİZ, GÜCÜMÜZ VAR: Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Bilgimiz, birikimimiz var. Gücümüz var. Emekli kardeşim, sana zam yapıyorlar. Yeni mi akılları başlarına geldi? Hayır. Senin oyunu almak için yapıyorlar.

İLK BAKANLAR: (CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’i yanına alarak) Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak.

‘Çanakkale ruhu hepimizi sarar’

İmamoğlu konuşmasında “Yağmurda da ıslanacağız pırıl pırıl güneşte de hep birlikte güzel bir geleceğe adım atacağız. Milletçe hangi koşulda olursa olsun bir arada olabilmek, birlik olabilmek, acıları, sevinçleri paylaşabilmek mutlak gerekli olan şarttır. Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar, sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale. Bu topraklarda huzur içinde yatan şehitlerimiz hiçbir koşul beklemeksizin şarkı söyler gibi cepheye koştular, canlarını verdiler. Çanakkale aynı zamanda barışın değerini öğreten bir savaştır. Bu ruhu asla kaybetmemeli, zayıflatmamalıyız” ifadelerini kullandı.

‘İktidara yürüyüşümüzün önsözü’

Yavaş “İnşallah iktidara yürüyüşümüzün önsözü Çanakkale’den başlasın” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yaptığı hizmetleri anlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “’Bunlar idare edemez dediler’, eski dönemin 4,5 milyar borcunu ödedik. Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist. Hiçbir kusur bunların üzerine konmuyor. Pahalılık var, pazarcılar terörist. Pahalılık var, soğancılar terörist. Terörist diye diye toplumun yarısını teröristlikle itham ettiler. Bizler de en az onlar kadar Müslüman, en az onlar kadar vatanseveriz. Teröriste terörist deriz, katile katil deriz. Hiçbir zaman mevsimlik vatanseverlik yapmayız.”

‘Siyasetin görevi sorun çözmek’

Kılıçdaroğlu, Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti, ardından Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, “Siyasetin görevi o sorunu çözmektir. Eğer bir çocuğumuz yatağa aç giriyorsa bilmeliyiz ki bu ülkedeki bütün çocuklar aç. Eğer bir aile elektrik borcunu ödeyemedi diye karanlıkta kalıyorsa bilelim ki bütün aileler karanlıkta kalıyor. Dayanışma kültürümüzü büyütmek, birlikte olmak ve güçlü olmak zorundayız” dedi.