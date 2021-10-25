Kılıçdaroğlu: Kredi faizlerini 1 haftada sileceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde esnafın kredi faiz borcunu sileceğini söyledi.

Esnafın, devlette kendisine muhatap bulamadığını belirten Kılıçdaroğlu, esnaf bakanlığı kurarak bu muhataplığı sağlayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu esnafın borç ve kredi faizlerini de iktidarlarının ilk haftasında silmeyi vaat etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı devletin ana omurgası olarak gördüklerini belirterek “Pek çok sorunla karşılaşıyorsunuz. Devlette doğru dürüst muhatabınız yok. Bir muhatabınız olması lazım. Bunun yolu da esnaf bakanlığıdır. Şikayet ediyorsunuz şikayet bakanlıklar arasında parçalanıyor, ana noktaya gitmiyor. Bir siyasi sorumlu olması lazım. Siyasi sorumlu da ‘Bizim bunları çözmemiz lazım’ diyecek. Bu yok. Bunu yapacağız. Gücümüzü sizden alarak yapacağız. Bunu yaptığımızda esnafın sorunu kalmayacak” dedi.

İzmir Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi’nin açılışına katılan Kılıçdaroğlu, konuşmasında, esnafı orta direk ve devletin ana omurgası olarak gördüğünü belirtti. Esnafın devlete yük olmadığını, vergi verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, esnafın tüm dünyada özel olarak korunduğunu söyledi. Anayasa’da esnafın korunması ve teşvik edilmesine ilişkin düzenleme olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Bu gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu takdiri size ait. Pek çok sorunla karşılaşıyorsunuz. Devlette doğru dürüst muhatabınız yok. Bir muhatabınız olması lazım. Bunun yolu da esnaf bakanlığıdır. Şikayet ediyorsunuz şikayet bakanlıklar arasında parçalanıyor, ana noktaya gitmiyor. Ana noktaya gitmesi için bir bakanlığın olması lazım. Bir siyasi sorumlu olması lazım. Siyasi sorumlu da ‘Bizim bunları çözmemiz lazım’ diyecek. Bu yok. Bunu yapacağız. Gücümüzü sizden alarak yapacağız. Bunu yaptığımızda esnafın sorunu kalmayacak.”