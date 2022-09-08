Kılıçdaroğlu: Kredi faizlerini sileceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geçtiklerinden çiftçi ve esnafın kredi faizlerini sileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder, sizlerin oyu ile iktidara geldiğimizde ilk 1 hafta içinde çiftçinin, üreticinin ve esnafın kredilerinin faizini sileceğiz. En büyük tehlike, çiftçiyi toprağa küstürmektir. Çiftçi küserse 85 milyon açız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Türbesi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, dua okuduktan sonra türbeden ayrıldı. Çıkışta türbenin yakınındaki vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir kadının çiftçilerin selden çok zarar gördüğünü söylemesi üzerine, “Bütün Türkiye’de zarar gördü; ama Başkan sağ olsun çok büyük katkılar verdi” dedi. Sohbet sırasında kadınlar, Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a çay, pekmez ve incir reçeli ikram etti.

‘NEDEN DIŞARIDAN MERCİMEK ALIYORUZ’

Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçedeki kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye’nin, dünyanın en bereketli toprakları üzerinde bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Havamız var, suyumuz var, çalışkan insanlarımız var. O zaman şu soruyu sormak zorundayız; Neden biz dışardan mercimek alıyoruz? Neden dışarıdan canlı hayvan, et, mısır, ayçiçeği alıyoruz? Toprak mı yok? Arazi olarak Konya’dan küçük olan Hollanda bizim 10 mislimiz ihracat yapıyor. Sorumlusu kim? Cevabı gayet basit. Sorumlusu siyaset kurumudur. Devleti yönetenler bunun cevabını vermek zorundalar; ama devleti yönetenler bunun cevabını verme yerine biz nasıl iç çatışmayı, kavgayı, kutuplaşma yaratırız, toplumu ayrıştırırız hesabı peşindeler. Bundan çıkmamız lazım” diye konuştu.