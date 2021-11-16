Kılıçdaroğlu listeyi açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merak yaratan ‘helalleşme’ listesini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ listesini açıklayarak, “Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’e partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin çok sorunu olduğunu ve bunları herkesin bildiğini söyledi. Sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşlarla konuşmak ve çözümler üretmenin herkesin ortak görevi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kayseri’ye yarın seçim varmış gibi giden 38 milletvekilimiz, vatandaşların dertlerini dinledi ve ‘Üzülmeyin, meraklanmayın her birimiz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Sizin yaşadığınız sıkıntıları açmak için mücadele edeceğiz’ dedik” dedi.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı’nda EYT’lilerin sorunu, 3600 ek gösterge ve asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunduğunu söyleyerek, “Sen onu benim külahıma anlat. Saraya anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsun. Gücün varsa, ‘Bu üçü çıkmadan elimi kaldırmayacağım’ dersin. O zaman derim ki, gerçekten Cumhur İttifakı içinde MHP’nin bir ağırlığı var. Yapmıyorsa müdahale ediyor, derim. Sadece salı günü bir konuşma, ‘3600 ek gösterge çıkmalı.’ 2022’nin sonuna attı Erdoğan, ‘Çıkarmayacağım’ diyor. EYT’lilerin sorununu birisi ‘Çözeceğim’, diğeri ‘Çözmeyeceğim’ diyor. Nasıl bakıyorsun sen buna? ‘Asgari ücret artsın.’ Artsın, elinden tutan mı var? Hükümetin ortağısın. ‘Ortağı değilim’ diyorsun ama koşulsuz ortağısın. ‘Hiçbir beklentim olmadan sonuna kadar seni destekleyeceğim’ diyorsun” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara geleceklerini ancak bunun kendisine yetmediğini anlatmaya çalıştığı ve Türkiye için kaleme aldığını söylediği mektubu okudu. Mektubunda, hayatının her aşamasında kendisi için sarayların, konvoyların zerre kadar önemi bulunmadığını, evinden ve mütevazı hayatından memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Ne yapayım ben tüm bunları, konvoyları, sarayları? Tüm bunların tek bir anlamı var benim için, o da ülkemizin makus talihini kırabiliyor muyum? Eğer kırabiliyorsam ben iktidar olayım. Olayım ki çocuklarımıza bembeyaz bir Türkiye bırakalım. Videomda söyledim, ben ülkemizde iktidar olmaktan çok, iz bırakan, başka bir miras bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra da gelecek yüz tane iktidarlar da bizim gibi bir şeyler ekleyerek yürüsün. Batıda nasıl iktidar değiştiğinde kimse kaygı yaşamıyorsa, işte böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Yaralarımızı sarmamız lazım. Biliyorum, bazılarınız zorlanıyor bu konuyu konuşmakta. Yaralar hala açık. Ama yapacağız. Çocuklarımız, geleceğimiz için yapacağız. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamayacak, yaşamamalı. Bundan daha büyük bir ödül olur mu Allah aşkına” ifadesini kullandı.