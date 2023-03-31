Kılıçdaroğlu: Meral Hanım Asena’dır, korkutamazsınız

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener hakkında konuştu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlanmasına ilişkin olarak, ” Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız” paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum.” ifadesini kullandı.