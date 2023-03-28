Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Türbesi’ni ziyaret edecek.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Millet Buluşmaları” için yarın Konya’da olacak. CHP liderinin Mevlana türbesini (müzesini) ziyaret edeceği duyuruldu.
Kılıçdaroğlu’nun yarınki (28 Mart Salı) programı şöyle:
13.30 MİLLET BULUŞMASI
YER: EREĞLİ ATATÜRK SPOR SALONU
15.30 ESNAF ZİYARETİ
ESNAF SİTESİ
16.00 EREĞLİ’DEN ÇIKIŞ
17.30 MEVLANA TÜRBESİ ZİYARETİ
19.00 İFTAR