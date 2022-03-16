Kılıçdaroğlu: Millet kararını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Kanunu Teklifi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi.

CHP lideri, “Amaçları milletin iradesini Meclis’e yansıtmak değil, ‘Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz?’ Kardeşim sen milletin sesini bilmiyor musun? Millet artık kararını vermiş, seni yolcu edecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP’nin seçimlerle ilgili bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini değerlendirirken, “Seçim Kanununu ister sabah değiştir, ister akşam değiştir, biz seni yolcu edeceğiz kardeşim. Demokratik yollarla seni paşa paşa göndereceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

‘GİTMEYİN’ ÇAĞRISI’: Sağlık çalışanları talepleri gündeme geldiğinde ‘Giderlerse gitsinler’ diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum, hepsi ülkelerinde kalacak. Bütün sağlık çalışanlarına söylüyorum; az kaldı, merak etmeyin, bütün haklarınızı alacaksınız. Gitmeyin, burada kalacaksınız, beraber biz göndereceğiz.

DİYARBAKIR ZİYARETİ: Çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Projelerimizi hazırladık. Önce altı ilde, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta elektriği aşamalı olarak çiftçilere hiçbir bedel alınmadan ücretsiz vereceğiz. Diyorlar ya milliyetçilik, işte milliyetçilik budur. Önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu. Adam Afrika’ya gidiyor, yer kiralıyor, ona sesini çıkarmıyor, Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gitmiş, çiftçiye ücretsiz elektrik verecek, ‘Vay sen oraya nasıl gidersin?’. Ben Türkiye’nin her noktasına alnım açık giderim. Vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin.

BEŞ TEMEL SORUN: Maltepe Ekonomi Forumu’na katıldım. Hocalarımı dinledim. Şu sonuca vardım; Türkiye’nin bazı temel sorunları var. 20 yıllık sürecin sonunda finansal sistemimizin çöktüğünü görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi ticari çöküşle karşı karşıyayız. Üçüncüsü sosyal çöküş. Milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Hiç biliyorlar mı acaba Türkiye’de boşanma davaları ne kadar arttı? Ailenin temeline dinamit koydular. Daha vahim olanı uyuşturucu. Bahçeli’ye bir şey daha sorayım, yaa Allah rızası için, bu kadar uyuşturucu satılıyor, hapishanelerde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu? Benim kanıma dokunuyor. Allah nasip eder göreceksiniz bu millet bizi iktidar yapacak ben o rüşvetçilerin burnundan fitil fitil getireceğim. Dördüncüsü, kültürel çöküş yaşıyoruz. Bütün demokratik değerlerimiz tahrip edildi. Gazeteler, kültür dergileri kapandı. Beşinci sorun alanı politik çöküş yaşıyoruz. 600 milletvekilinin görev yaptığı bu parlamentonun ne işlevi var? El kaldırıp indirme o kadar. Dönem gelecek, çıkıp diyecekler ki ‘Meclis’e ne gerek var? Orman kanunlarına göre biz memleketi yönetelim’.

MİLLETİN SESİNİ BİLMİYOR MUSUN?: Çıktılar açıklama yaptılar, Seçim Kanunu’nda değişiklik yapıyoruz diye. Gideceklerini çok iyi biliyorlar. Amaçları milletin iradesini Meclis’e yansıtmak değil, amaçları ‘Biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz’? Bunun için bir düzenleme yapıyorlar. Kardeşim sen milletin sesini bilmiyor musun? Millet artık kararını vermiş, seni yolcu edecek. Seçim Kanununu ister sabah değiştir, ister öğle değiştir, ister akşam değiştir, biz seni yolcu edeceğiz.

BARAJ YÜZDE 3 OLSUN: Milli iradenin Meclis’e yansımasını istiyoruz, seçim barajı yüzde 3 olsun diyoruz. Niye korkuyorsun? Efendim ‘MHP barajı aşamaz onun için 7’ye çıkaralım’. Bir parti için. ‘Efendim koltuklardan gideriz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz’ diye. Koltuk için siyaset yapılmaz. Ülkenin geleceği için, refahı için, huzuru için yapılır.

KİMSE KURTARAMAZ: (Seçim kurulu başkanı) ‘En kıdemli hakim olmasın da bizim hakim olsun’. İster sizin hakim olsun ister Anayasa Mahkemesi’ne atadığın şaibeli başkan olsun, ister senin yandaşın olsun, seni bu milletin elinden kimse kurtaramaz kardeşim. Sandığı getireceksin demokratik yollarla seni paşa paşa göndereceğiz.