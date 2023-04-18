Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt meselesine değindi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ve partisine yönelik “terör örgütüyle işbirliği” eleştirilerine “Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor, bana iftira atmak için milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?” sözleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ve partisine yönelik “terör örgütüyle işbirliği” eleştirilerine sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi.

”OY İÇİN İNSANLARIN HAYSİYETİYLE OYNANIR MI?”

Kılıçdaroğlu, “Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor, bana iftira atmak için milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu video mesajında şu ifadelere yer verdi:

”Şu anda milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal’e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?

Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın.Türk ile Kürt’ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize ‘Kardeş olun.’ dedi.

“KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VERDİRMEYİZ”

Kader bizi Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı.”