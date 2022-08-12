Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kesimden CHP’ye geçiş var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimden partisine geçişlerin olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” söyleminin, muhafazakar kesimden partiye oy geçişi sağladığı belirtiliyor.

CHP kurmayları, bugüne kadar partiye mesafeli toplum kesimleriyle kurulan doğrudan diyaloğun CHP’nin oy potansiyelii olumlu etkilediğini belirtti. Milliyet’e konuşan CHP kurmayları oy geçişlerinde özellikle “helalleşme” söylemi ve il ziyaretlerinin etkili olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi: “Genel Başkanımızın diyalog siyaseti, ekonomiye ilişkin önerileri ve çağrıları İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da karşılık buluyor. Genç seçmende ise istihdam, liyakat, atamalarda mülakatın kaldırılacağı söylemi etkili oluyor. Bize AK Parti ve MHP’den oy geliyor. Bu iki partiden diğer partilere de bir miktar oy geçişi var.”

Beşikçioğlu’na taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu, geçen ay babası Bahaettin Beşikçioğlu’nu kaybeden oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu Tatbikat Sahnesi’nde ziyaret edip baş sağlığı dileğinde bulundu.