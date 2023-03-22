Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Muharrem İnce ile görüşecek.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek ziyaretleri kapsamında Memleket Partisi’ne de gideceğini söyledi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek turu devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin aday olacağını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu’nun tavrı merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu partilere yapacağı ziyaretleri hatırlattı.

“BELİRLENEN TARİHTE GİTMEK İSTİYORUM”

CHP lideri “Diğer partiler gibi Memleket Partisi’ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum.” dedi.

Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini HDP’nin bakanlık gibi bir talebi olmadığını belirtti.