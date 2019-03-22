Kılıçdaroğlu, muhtarlarla buluştu

- Reklam -

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boztepe’deki otelde Sivil Toplum Kuruluşları muhtarlarla buluştu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Kılıçdaroğlu, Boztepe’deki bir otelde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel’in çalışkan birisi olduğunu ve doktorluğu döneminde toplumun her yerine dokunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, herkesin oyuna talip olduklarını belirterek “Çünkü toplumu ötekileştirirseniz, toplumun bir kesimini dost, bir kesimini düşman olarak görürseniz bu doğru değil. Bugün geldiğimiz nokta maalesef bu. Ülkenin yarısı terörist, yarısı vatansever. Nasıl oluyor bu? Böyle bir şey yok. Bu ülkede kim bayrağını seviyorsa, vatanını seviyorsa, insanını seviyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Hangi partiye oy verirse versin. Sonuçta demokrasidir.” diye konuştu.

Vatandaşları A partili, B partili ve C partili olarak ayırmanın doğru olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, herkesin aynı otobüste, aynı bayrağın altında olduğunu ifade etti. Bu seçimde muhtar, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve belediye başkanı seçileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Sanki savaşa gidiyoruz. Herkesin bu bağlamda yeniden oturup düşünmesi lazım. Şu soru aklınıza gelebilir. Genel Başkan neden muhtarlarla, neden sivil toplum örgütlerinin saygıdeğer başkanlarıyla özel bir toplantı yapmak ister? Nedeni şu. Sizler toplumun kanaat önderisiniz. Kanaat önderi olmak kolay bir şey değildir. Her bir kanaat önderinin bu toplum için bir sorumluluğu vardır çünkü beraber huzur içerisinde yaşayacağız. Ayrıştırmak değil toplumu birleştirmek, topluma huzur eksenli bir hayat tarzı sunmak. Kavgayı değil barışı engel kılmak. Onun için Sivil Toplum Örgütleri’nin yöneticilerinin, meslek odaları ve muhtarların bu bağlamda sorumlukları var.”

Vatandaşların en rahat ulaştığı kişinin, belediye başkanı, milletvekili ve bakandan ziyade muhtar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kapısı her zaman açık olanın muhtar olduğunu vurguladı.

“ESNAFLIK MESLEĞİ YOK OLUYOR”

“Esnafın günahı nedir, esnaf niye kepenk kapatıyor?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Esnafın en büyük özelliği devlete yükü olmaz. Tam tersine vergi verir. Tam tersine bir kişiyi alır yanında çırak olarak yetiştirir. Onun da aynı mesleği sürdürmesini ister. Ama esnaflık mesleği yok oluyor. Kim yok ediyor? Büyük alışveriş merkezleri kurdular. Alışveriş merkezlerine karşı değiliz. Ama bu ülkede yaşayan esnaf da var. Bu esnafının da evine ekmek götürmesi lazım. Bu esnafının da siftah yapması lazım.” değerlendirmesini yaptı.

Diğer ülkelerden örnekler veren Kılıçdaroğlu, “O ülkelerde esnaf da var, büyük alışveriş merkezleri de var. Ama oralarda büyük alışveriş merkezleri haftanın bir günü tümüyle kapalıdır. O gün vatandaşlar gider esnaftan alışveriş yaparlar. Bizde ise günün 24 saati, her gün açık. Vatandaş esnafa gitmiyor, alışveriş yapmıyor.” dedi.

Esnafın siyasal iktidara karşı artık daha uyanık olmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Bu seçimin bir özelliği var. Düşünerek sandığa gideceksiniz. Elimizi vicdanımıza koyarak sandığa gideceğiz.” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı’nın ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta, Şırnak’ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Damcı’nın, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki baba evine ziyarette bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu, Damcı ailesine taziyelerini iletti.

TRT