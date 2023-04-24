Kılıçdaroğlu: Mülakatı kaldıracağız

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuya alım konusunda yenilikler getireceklerini söyledi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuya işe alımda mülakatı kaldıracaklarını ve ev kadınları için aile destekleri sigortası getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ”Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Türkiye zengin bir ülke yeter ki kaynaklar doğru harcansın.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan’da seçim mitinginde konuştu.

”HİÇBİR AYRIM YAPMADAN TÜM ÜLKEYE HİZMET EDECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Bütün Türkiye’ye hizmet vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız, herkese hizmet edeceğiz. Gençler biliyorum bazen Kamu Personel Seçme Sınavı’nı (KPSS) kazanıyorsunuz mülakatta eleniyorsunuz, onu kaldıracağım oraya da adaleti getireceğim; sınavı kazanacaksınız ve her birbiriniz göreve başlayacaksınız.

”ÜLKEDE PARA VAR, YETER Kİ KAYNAK DOĞRU KULLANILSIN”

Ev kadınları sizin de derdinizi biliyorum, bir sosyal güvenliğiniz yok onu da biliyorum. Primsiz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Efendim ‘Bunlar geldi, parayı nereden bulacak?’ Para var, Türkiye zengin güçlü bir ülke, yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın.”

MİTİNGDE EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ DA VARDI

Mitinge, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da katıldı.