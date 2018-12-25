Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde açıklanan asgari ücreti eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı 1 Ocak’tan itibaren CHP’nin bütün belediyelerinde uygulayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. İsmet İnönü’nün vefatının 45. Yıl dönümünde anıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “İsmet İnönü bu ülkenin bağımsızlığının harcını ilk karanlardan biridir. O aynı zamanda Osmanlı paşasıdır. Savaş nedir, ölüm nedir, yoksulluk nedir bilir. Kendisine şükran borçluyuz. Tek parti yönetimini çok partili bir demokratik düzene kavuşturan bir liderdir. Ender kahramanlardan, demokrasi sevdalılarından birisidir. Mustafa Kemal’e saldırmak isteyenler İnönü’den yola çıkıyorlar. Devlete hizmet etmiş bir kişinin arkasından kötü söz söylemek asla doğru değildir. Ölenin arkasından rahmet okunur. Bazı çevreler hala kin ve öfke kusuyorsa oturup bunu düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“NİYE 2 BİN 200 LİRA DEĞİL?”

2019 yılı bütçesinin AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu bütçenin vatandaşa bir şey getirmediğini, tefecilere hizmet eden bir bütçe olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil? Onu da Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira dedi acaba buna denk getirirsek sesini keser mi diye. Kesmem. 2 bin 200 lirayı 1 Ocak’tan itibaren CHP’nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Kazanacağımız bütün belediyelerdeki işçilere de o sözü veriyoruz. Ocak ile mart arasındaki farkı da vereceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız” açıklamasında bulundu.

“EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL’DA KAZANACAK, MANSUR YAVAŞ ANKARA’DA KAZANACAK”

Türkiye’nin iliklerine kadar sömürüldüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, “Nasıl düzelir Türkiye’nin bu durumu? Biz düzelteceğiz. Yetki vatandaştadır. Yetkiyi verin düzelteceğiz. Mart’ta sandıklara gideceğiz, Türkiye’de 1 Nisan’dan itibaren bir bahar havası estireceğiz. Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kazanacak, Mansur Yavaş Ankara’da kazanacak, Zeydan Karalar Adana’da kazanacak, Muhittin Böcek Antalya’da kazanacak. Mersin’de de Bursa’da da kazanacağız, her yerde kazanacağız ve Türkiye’ye baharı getireceğiz” şeklinde konuştu.

TRT